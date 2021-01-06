Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+

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Россия с мая 2020 года выполняет соглашение ОПЕК+ на уровне, близком к 100%. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+
  • Reuters

«Мы начиная с мая выполняем (сделку ОПЕК+. — RT) близко к 100%, на очень высоком уровне, и мы полностью соответствуем тем параметрам, которые заложены в соглашении и корректируются с учётом увеличения спроса и постепенного восстановления добычи», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Новак отметил, что общее выполнение сделки в ноябре прошлого года составило 101%.

Ранее вице-премьер заявил, что Россия ожидает улучшения ситуации на рынке нефти в апреле.

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