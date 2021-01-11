Кабмин утвердил снижение ставки по льготным кредитам для МСП
- РИА Новости
«Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан», — цитирует ТАСС Мишустина.
Он отметил, что правительство совершенствует «инструменты государственной поддержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом».
В октябре президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства.