Кабмин утвердил снижение ставки по льготным кредитам для МСП

Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых до 7% годовых. Об этом в ходе совещания заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он отметил, что правительство совершенствует «инструменты государственной поддержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом».

В октябре президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства.