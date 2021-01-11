Кабмин утвердил снижение ставки по льготным кредитам для МСП

Короткая ссылка
Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых до 7% годовых. Об этом в ходе совещания заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин утвердил снижение ставки по льготным кредитам для МСП
  • РИА Новости

«Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он отметил, что правительство совершенствует «инструменты государственной поддержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом».

В октябре президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить