Путин поручил изучить возможность снижения ставки по кредитам для МСП

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поручил изучить возможность снижения ставки по кредитам для МСП
  • РИА Новости

Так, по итогам заседания президиума Госсовета правительству поручено изучить возможность снижения ставки для МСП путём предоставления субсидий из федерального бюджета.

Доклад должен быть представлен до 31 марта 2021 года.

Ранее российские власти приняли ряд мер для помощи бизнесу. Речь идёт о льготных займах, а также налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей. В частности, для МСП были снижены страховые взносы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить