Путин поручил изучить возможность снижения ставки по кредитам для МСП

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, по итогам заседания президиума Госсовета правительству поручено изучить возможность снижения ставки для МСП путём предоставления субсидий из федерального бюджета.

Доклад должен быть представлен до 31 марта 2021 года.

Ранее российские власти приняли ряд мер для помощи бизнесу. Речь идёт о льготных займах, а также налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей. В частности, для МСП были снижены страховые взносы.