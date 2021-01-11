В Минэкономразвития рассказали о плановых проверках бизнеса в 2021 году

Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев рассказал, что в России в 2021 году количество контрольных мероприятий в отношении бизнеса увеличится.

Об этом он заявил в беседе с газетой «Известия».

«Если жить в парадигме, что число проверок имеет значение, то их число однозначно вырастет. В 2020-м ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, и в 2021 году они планируют начать потихоньку навёрстывать упущенное: не потому что руки чешутся, а потому что уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты. То есть существует отложенный спрос», — сказал Херсонцев.

В числе ключевых контролёров он перечислил МЧС, Роспотребнадзор, Роструд и Россельхознадзор.

Как сообщал ранее телеканал «360», малый бизнес Подмосковья освободили от земельных проверок до конца 2021 года.