Власти Москвы рассказали о финансовой поддержке резидентов МИК

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что участникам Московского инновационного кластера (МИК) в 2020 году одобрена финансовая поддержка объёмом почти 1 млрд рублей.
Власти Москвы рассказали о финансовой поддержке резидентов МИК
  • © Е. Самарина / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Субсидии и гранты получат 345 организаций и индивидуальных предпринимателей. Им будет выделено около 1 млрд рублей. Самой востребованной мерой поддержки у участников кластера стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования. По ней уже одобрены выплаты 172 предпринимателям на сумму более 286 млн рублей», — приводятся в материале слова Сергуниной.

Ещё одной мерой поддержки стала субсидия на экспорт.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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