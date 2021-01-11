«Коммерсантъ»: цены на бензин в России могут резко вырасти

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Оптовые цены на топливо в России могут резко увеличиться в январе вслед за ростом стоимости нефти, пишет газета «Коммерсантъ».

С начала декабря, согласно данным биржи СПбМТСБ, АИ-95 и АИ-92 подорожали на 7,7% и 8,4% (до 49,1 тыс. и 47,6 тыс. рублей за тонну соответственно).

Эксперты объясняют рост оптовых цен на автобензин снижением предложения на внутреннем рынке. Так, объём продаж на Санкт-Петербургской бирже в период с 21 по 25 декабря относительно прошлой недели снизился на 15%. 

По мнению специалистов, тренд на подорожание топлива может укрепиться за счёт повышения цен на нефть. В начале 2021 года они подскочили почти на 10%, до $56 за баррель, при этом курс рубля к доллару почти не укрепился.

Как отмечается, в результате экспорт бензина становится для нефтекомпаний ещё более привлекательным.

Как в 2020 году изменились цены на топливо в стране — в материале RT.

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