Мишустин заявил о поддержке бизнеса на 600 млрд рублей за два года

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Российские власти за два года оказали поддержку малому и среднему бизнесу на сумму около 600 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым.
Мишустин заявил о поддержке бизнеса на 600 млрд рублей за два года
  • Pixabay

«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за те два года на сумму около 600 млрд рублей», — цитирует главу правительства ТАСС.

Он пообещал и в дальнейшем поддерживать бизнес и принимать необходимые решения, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и создавали новые рабочие места.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что предпринимателям из пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией оказали поддержку на сумму около 1 трлн рублей.

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