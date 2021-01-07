Стоимость биткоина превысила $39 тысяч
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд, она превысила отметку $39 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.
- Reuters
По состоянию на 19:00 мск цена биткоина составляла $39 014.
Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников в беседе с RT прокомментировал увеличение стоимости биткоина.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен