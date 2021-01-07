Стоимость биткоина превысила $39 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд, она превысила отметку $39 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.

Reuters

По состоянию на 19:00 мск цена биткоина составляла $39 014. Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников в беседе с RT прокомментировал увеличение стоимости биткоина.