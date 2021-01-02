В РАКИБ спрогнозировали дальнейшее увеличение стоимости биткоина

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Анастасия Румянцева
Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников в беседе с RT прокомментировал данные о том, что цена на биткоин обновила исторический максимум, превысив $30 тыс.
В РАКИБ спрогнозировали дальнейшее увеличение стоимости биткоина
  • Reuters

«Он уже начинает пользоваться спросом и при покупательских возможностях, всё больше и больше биткоин используют для взаиморасчётов в различных организациях. Тем более все страны мира начали законодательно эту тему регулировать. Различные платёжные системы обратили внимание на этот сегмент», — отметил Бражников.

Эксперт спрогнозировал, что в течение января, февраля и марта цена на биткоин будет меняться от $30 тыс. до $35 тыс.

«А вот после майских праздников, я думаю, где-то в середине лета будет расти и дойдёт где-то до $40—45 тыс. Всё зависит от того, какая ситуация будет в мире, что будет твориться, как будет меняться ситуация с пандемией», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $30 тыс.

В ноябре эксперты связывали рост цен на электронные монеты с резким ослаблением доллара на мировом рынке.

Кроме того, поддержку криптовалютам оказывал возросший приток инвестиций со стороны крупных игроков мировой финансовой отрасли.

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