Стоимость биткоина превысила $38 тысяч

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Стоимость биткоина обновила исторический рекорд, превысив отметку в $38 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.
Стоимость биткоина превысила $38 тысяч
  • Reuters

По состоянию на 15:08 мск цена биткоина составляла $38 008.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников в беседе с RT прокомментировал увеличение стоимости биткоина.

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