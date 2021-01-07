Стоимость биткоина превысила $38 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд, превысив отметку в $38 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.

Reuters

По состоянию на 15:08 мск цена биткоина составляла $38 008. Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников в беседе с RT прокомментировал увеличение стоимости биткоина.