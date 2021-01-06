Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля в 2021 году

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин оценил ситуацию с курсом рубля в 2021 году.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что ослаблению курса может способствовать ситуация с пандемией коронавируса. Эксперт не исключил, что это отразится и на стоимости нефти.

Как пояснил Бахтин, если нефть подешевеет до $35—45 за баррель, то доллар будет временами укрепляться до 80 рублей.

По словам эксперта, если стоимость нефти начнёт стремиться к верхней границе диапазона $50—60 за баррель, то курс доллара будет опускаться до 70 рублей.

Со своей стороны, ведущий преподаватель по финансам школы бизнеса МИРБИС Владимир Григорьев в беседе с сайтом «Аргументы и факты» отметил, что поддержку рублю сможет оказать восстановление мировой экономики, надежды на которое появились на фоне новостей о создании вакцин против COVID-19.

«Но не стоит ожидать, что это будет бурный рост, сопоставимый с 2000—2007 годами. Стабилизация финансовых рынков повысит аппетит международных инвесторов к риску и приведёт их на российский рынок, что, безусловно, укрепит рубль», — пояснил Григорьев.

Ранее экономист профессор Высшей школы экономики Евгений Коган дал рекомендации по вложению средств в 2021 году.