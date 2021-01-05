Экономист дал рекомендации по вложению средств в 2021 году

Экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган дал рекомендации по вложению средств в 2021 году.

«Основная проблема евро в отрицательных процентных ставках. С трудом можно найти доходность в компаниях. Обычно это 0,5—0,7%. В редких случаях — 1,5%. Эта не та доходность, ради которой стоит вкладывать деньги», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, Евросоюзу невыгодно стимулировать рост своей валюты.

Как считает Коган, лучшими средствами для хранения сбережений станут доллар и рубль.

«В долларах можно найти хорошие компании с 5—6% годовых. На долгосрочную перспективу будет полезно. Кроме того, мы провели эксперимент и выяснили, что, если бы человек вложился в доллары или рубли в начале 2000-х, то с обеих валют получил одинаковый доход. В рублях хранить деньги тоже выгодно», — отметил он.

Ранее член Центральной и Восточно-Европейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.