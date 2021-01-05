Всемирный банк дал прогноз по изменению ВВП Китая и США

Рост экономики Китая в 2021 году ожидается на уровне 7,9%, США — 3,5%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка по мировой экономике.

Как отмечается, в 2022 году рост экономики США замедлится, по оценкам ВБ, до 3,3%.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2021 году на 3,6%.

Рост мировой экономики в 2021 году ожидается на уровне 4%.

«В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 4% при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года», — приводит РИА Новости текст документа.

Согласно прогнозу ВБ, рост ВВП России в 2021 году составит 2,6%, в 2022 году ускорится до 3%.