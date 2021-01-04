Новак допустил восстановление рынка нефти в 2021 году

В 2021 году из-за вакцинации населения в мире может произойти восстановление спроса на нефть. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак во время своей приветственной речи на министерской встрече ОПЕК+.

«Надеемся, что в 2021 году мы всё-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже сейчас происходит во многих странах», — цитирует ТАСС Новака.

Как отметил вице-премьер, он рассчитывает на использование в рамках сделки ОПЕК+ механизмов, которые уже себя зарекомендовали, в том числе по восстановлению добычи.

В начале декабря Новак на встрече ОПЕК+ заявил, что определённость с результатами выборов президента США и создание вакцин от коронавируса позитивно повлияли на рынок нефти.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.