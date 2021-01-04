«Газпром» рассказал о поставках газа в Китай

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Российская компания «Газпром» рассказала о поставках газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
«Газпром» рассказал о поставках газа в Китай
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании, «Газпром» вышел на новый уровень суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Объём поставок соответствует контрактным обязательствам на 2021 год, в два раза превышает суточные контрактные обязательства компании в IV квартале прошлого года и на 220% — минимальный объём суточной поставки газа в I квартале 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения нового уровня поставок газа на Чаяндинском месторождении, как и было запланировано, в 2020 году подготовлены новые производственные объекты.

Ранее историк-американист Александр Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по рынку углеводородов.

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