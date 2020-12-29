Эксперт дал прогноз по рынку углеводородов

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Историк-американист Александр Петров дал прогноз по рынку углеводородов.
Эксперт дал прогноз по рынку углеводородов
  • РИА Новости

«Противостояние США и России на рынке углеводорода длится уже не первый год. «Газпром» традиционно взаимодействует со странами Европы. К сотрудничеству также недавно подключился Китай и другие азиатские страны. Российский газ стоит дешевле американского, подобная ситуация будет сохраняться и в будущем», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, нужно проследить, в каком формате будут развиваться дальнейшие отношения России и Европы. Как отметил эксперт, США намерены отстоять свою долю на европейском рынке.

«Долгое время в США предполагали, что необходимо создавать стратегический запас нефтехранилищ, от которых зависит цена на нефть. Если запасы падают, то стоимость углеводорода становится выше, и наоборот. Сейчас западный газовый сектор очень тесно связан с нефтяной отраслью», — добавил Петров.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.

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