Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в ходе торгов
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Как передаёт ТАСС, в ходе торгов индекс вырос на 1,33%, достигнув на пике 3332,79 пункта.
При этом индекс РТС увеличился на 3,41%%, до 1434,71 пункта.
Ранее сообщалось, что цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $53 за баррель впервые с 4 марта.
10 декабря индекс Мосбиржи впервые за всё время наблюдений превысил отметку 3258 пунктов.
Эксперты связали это с ростом цен на нефть выше психологической отметки $50 за баррель и улучшением настроений мировых инвесторов.
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