Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в ходе торгов

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Индекс Московской биржи во время торгов 4 января превысил отметку в 3330 пунктов и, таким образом, обновил исторический максимум.
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в ходе торгов
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как передаёт ТАСС, в ходе торгов индекс вырос на 1,33%, достигнув на пике 3332,79 пункта.

При этом индекс РТС увеличился на 3,41%%, до 1434,71 пункта.

Ранее сообщалось, что цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $53 за баррель впервые с 4 марта.

10 декабря индекс Мосбиржи впервые за всё время наблюдений превысил отметку 3258 пунктов.

Эксперты связали это с ростом цен на нефть выше психологической отметки $50 за баррель и улучшением настроений мировых инвесторов.

Подробнее — в материале RT.

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