Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

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Управляющий екатеринбургским филиалом банка «Росгосстрах» Сергей Карташов рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля
  • Reuters

«Курс рубля зависит от таких факторов, как окончание пандемии, развитие мировой экономики, глобальный покупательский спрос и стоимость энергоресурсов на международных финансовых рынках», — цитирует эксперта URA.RU.

Как отметил Карташов, при отсутствии серьёзных рисков для экономики, продолжения роста цен на энергоносители и стабильного покупательского спроса отечественная валюта может укрепиться.

Со своей стороны, независимый финансовый консультант Виталий Шевелев в беседе с сайтом «Аргументы и факты» напомнил о правилах хранения накоплений. В частности, не стоит держать все средства в одной валюте.

«Разбейте как минимум на две-три валюты: рубли, доллары и евро. Если вы не инвестируете эти средства, то храните большую часть в той валюте, в которой ниже инфляция. В настоящий момент это евро», — отметил эксперт.

Ранее экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал о факторах влияния на рубль в 2021 году.

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