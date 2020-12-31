Экономист рассказал о факторах влияния на рубль в 2021 году

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Экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал о факторах влияния на рубль в 2021 году.
Экономист рассказал о факторах влияния на рубль в 2021 году
  • РИА Новости

«Есть три фактора, исходя из которых надо смотреть, что будет с курсом: цены на нефть, санкции и состояние экономики», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его прогнозу, цена на нефть в следующем году не превысит $50 за баррель. Свою роль сыграет и санкционное давление, считает эксперт.

Как полагает Николаев, среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 80 рублей.

Ранее член Центральной и Восточно-Европейской Ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.

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