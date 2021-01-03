Стоимость биткоина превысила $34 тысячи

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Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $34 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Как пишет агентство, на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 08:30 мск стоимость биткоина установилась на отметке $34 102.

Ранее исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников в беседе с RT прокомментировал данные о том, что цена на биткоин превысила $30 тыс.

В ноябре 2020 года эксперты связывали рост цен на электронные монеты с резким ослаблением доллара на мировом рынке.

Кроме того, поддержку криптовалютам оказывал возросший приток инвестиций со стороны крупных игроков мировой финансовой отрасли.

Подробнее — в материале RT.

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