Компания-оператор оценила объёмы поставок по газопроводу через Сербию

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Соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий через Сербию, во второй половине 2021 года после подключения к ГТС Венгрии сможет пропускать 12,87 миллиардов кубометров газа, который поступает в Болгарию из «Турецкого потока».
Компания-оператор оценила объёмы поставок по газопроводу через Сербию
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в компании-операторе газопровода Гастранс.

«На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. К четвертому кварталу 2021 года, после подключения газопровода к газотранспортной системе Венгрии, пропускная способность газопровода составит 12,87 миллиардов кубических метров газа в год», — заявили агентству в компании.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из «Турецкого потока» в соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий по территории страны.

По его словам, это имеет огромное значение для Сербии.

Историк-американист Александр Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по рынку углеводородов.

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