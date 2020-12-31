Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщили в Минэнерго республики.

«С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», — говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что начало поставок азербайджанского газа на европейский рынок «открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны».

В ноябре сообщалось, что Трансадриатический газопровод после четырёх с половиной лет строительства начал коммерческие операции.

Трубопровод длиной 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на греко-турецкой границе и пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море вплоть до юга Италии.