Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

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Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщили в Минэнерго республики.
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», — говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что начало поставок азербайджанского газа на европейский рынок «открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны».

В ноябре сообщалось, что Трансадриатический газопровод после четырёх с половиной лет строительства начал коммерческие операции.

Трубопровод длиной 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на греко-турецкой границе и пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море вплоть до юга Италии.

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