Азербайджан начал коммерческие поставки газа по газопроводу TAP

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Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).
Азербайджан начал коммерческие поставки газа по газопроводу TAP
  • РИА Новости

«Спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в Салониках Трансадриатический газопровод (TAP), газотранспортная система протяжённостью 878 км, пересекающая Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начал коммерческие операции», — говорится в сообщении TAP AG.

Трубопровод длиной 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на греко-турецкой границе и пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море вплоть до юга Италии.

Ранее в МИД России заявили, что США делят «энергетический пирог Европы».

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