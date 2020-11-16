Азербайджан начал коммерческие поставки газа по газопроводу TAP

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

«Спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в Салониках Трансадриатический газопровод (TAP), газотранспортная система протяжённостью 878 км, пересекающая Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начал коммерческие операции», — говорится в сообщении TAP AG.

Трубопровод длиной 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на греко-турецкой границе и пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море вплоть до юга Италии.

Ранее в МИД России заявили, что США делят «энергетический пирог Европы».