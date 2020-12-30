Эксперт прокомментировал идею «универсального платёжного адреса»

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Кандидат экономических наук эксперт РИСИ Михаил Беляев прокомментировал идею «универсального платёжного адреса».
Эксперт прокомментировал идею «универсального платёжного адреса»
  • Pixabay

«Я положительно оцениваю эту инициативу, потому что потребитель избавляется от технической процедуры, которая иногда не очень простая, да и в любом случае, какая бы процедура ни была, она всегда обременительна для потребителя», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это даст дополнительное удобство и мобильность, повысит активность работы кредитных учреждений.

Как отметил Беляев, если появляется операционная манёвренность, то это хорошо и для банков.

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка.

Юрист Эдуард Бугров, управляющий партнёр инвестиционного холдинга, рассказал в беседе с ФАН, как вернуть деньги в случае ошибки при переводе.

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