Эксперт прокомментировал идею «универсального платёжного адреса»

Кандидат экономических наук эксперт РИСИ Михаил Беляев прокомментировал идею «универсального платёжного адреса».

«Я положительно оцениваю эту инициативу, потому что потребитель избавляется от технической процедуры, которая иногда не очень простая, да и в любом случае, какая бы процедура ни была, она всегда обременительна для потребителя», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это даст дополнительное удобство и мобильность, повысит активность работы кредитных учреждений.

Как отметил Беляев, если появляется операционная манёвренность, то это хорошо и для банков.

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка.

Юрист Эдуард Бугров, управляющий партнёр инвестиционного холдинга, рассказал в беседе с ФАН, как вернуть деньги в случае ошибки при переводе.