Чижов заявил, что США опоздали с санкциями по «Северному потоку — 2»

США опоздали с введением санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2», проект будет завершён, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Все санкции против «Северного потока — 2» касаются его строительства, но не эксплуатации. А с мерами против строительства американцы явно опоздали», — цитирует ТАСС Чижова.

По его словам, газопровод будет достроен, осталось совсем немного.

Он также выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет эксплуатироваться.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, в нём заинтересованы европейские партнёры.