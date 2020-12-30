Чижов заявил, что США опоздали с санкциями по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Все санкции против «Северного потока — 2» касаются его строительства, но не эксплуатации. А с мерами против строительства американцы явно опоздали», — цитирует ТАСС Чижова.
По его словам, газопровод будет достроен, осталось совсем немного.
Он также выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет эксплуатироваться.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, в нём заинтересованы европейские партнёры.