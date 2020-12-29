Российский посол рассказал о расчётах между Россией и КНР в нацвалютах

Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал об объёмах национальных валют в расчётах между российской и китайской сторонами.

«Доля национальных валют в наших отношениях с Китаем неуклонно возрастает. По оценке наших китайских партнёров, она по итогам восьми-девяти месяцев 2020 года достигла примерно четверти — 24—25%. Это довольно большой прогресс», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в 2013—2014 годах «эта доля была ничтожна и составляла порядка 2—3%».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе начинают задумываться о необходимости ухода от долларовой зависимости.