Названы операции с деньгами, которые попадут под контроль в 2021 году

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал в беседе с «Прайм» о тех операциях с деньгами, которые попадут под контроль в 2021 году.

Отмечается, что с 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ.

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов», — объясняет эксперт.

С нового года, в частности, будет введён контроль над операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тыс. рублей.

Также будет установлен контроль над ставками в азартных играх на сумму в 600 тыс. рублей и операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью свыше 600 тыс. рублей.

21 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, предполагающий усиление контроля за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей. Соответствующий проект уточняет основания предварительного согласования сделок иностранных инвесторов при приобретении акций российских компаний из стратегических отраслей.