Госдума во втором чтении приняла проект по иностранным инвестициям

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, предполагающий усиление контроля за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей.
Госдума во втором чтении приняла проект по иностранным инвестициям
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент к стратегическим отраслям относится более 40 видов деятельности, в том числе работа в ядерной сфере; разработка, производство, ремонт, продажа и утилизация военной техники; космическая и авиационная сфера; изучение недр, добыча полезных ископаемых.

Соответствующий проект уточняет основания предварительного согласования сделок иностранных инвесторов при приобретении акций российских компаний из стратегических отраслей. 

Ранее «Реальное время» сообщало, что Набережные Челны возглавили интегральный рейтинг инвестиционной привлекательности в Татарстане по итогам 2019 года, сместив с первого места Казань.

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