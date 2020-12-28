В ЦБ допустили возможность получения пенсий в цифровых рублях

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В России можно будет выбрать, в какой форме получать пенсию, в том числе в цифровых рублях в случае введения такого платёжного средства. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала RTVI.
В ЦБ допустили возможность получения пенсий в цифровых рублях
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счёт в банк, на карточку, если к этому счёту привязана карточка, точно так же люди смогут выбирать», — сказала она.

Как подчеркнула Набиуллина, пока решение о выпуске цифровой валюты не принято.

«Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать. А плюс к этому нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат», — добавила она.

Ранее Набиуллина отмечала, что цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги, если будет принято решение о его запуске.

Экономист Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News оценил перспективы цифрового рубля.

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