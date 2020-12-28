Объём экспорта продукции Подмосковья превысил отметку в $1 млрд

Короткая ссылка
Объём экспорта продукции Московской области превысил отметку в $1 млрд.
Объём экспорта продукции Подмосковья превысил отметку в $1 млрд
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как заявил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, показатель на 9,9% больше по отношению к данным за аналогичный период 2019 года.

Он также отметил, что указанный объём обеспечивает выполнение планового показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК Московской области», реализуемого в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», на 108%.

Самый существенный прирост зафиксирован по мясной продукции, живым животным, зерновым, мёду, растениям, молочным жирам — 100%.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить