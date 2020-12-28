Объём экспорта продукции Подмосковья превысил отметку в $1 млрд

Объём экспорта продукции Московской области превысил отметку в $1 млрд.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как заявил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, показатель на 9,9% больше по отношению к данным за аналогичный период 2019 года.

Он также отметил, что указанный объём обеспечивает выполнение планового показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК Московской области», реализуемого в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», на 108%.

Самый существенный прирост зафиксирован по мясной продукции, живым животным, зерновым, мёду, растениям, молочным жирам — 100%.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.