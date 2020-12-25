Эксперт прокомментировал экономическую ситуацию в России

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По итогам 2020 года Россию ожидает экономический спад не более 3,5%, считает доктор экономических наук Алексей Ведев.
Эксперт прокомментировал экономическую ситуацию в России
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Принятый план по восстановлению российской экономики наиболее удачен в нынешних условиях. Он включает огромный список мер от прямого финансирования до льготных кредитов, что значительно упрощает жизнь населения в период пандемии коронавирусной инфекции», — сказал Ведев.

Была понижена ключевая ставка, продлены кредитные каникулы, а также упразднены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, напомнил эксперт.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.

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