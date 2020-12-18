Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT сообщение о том, что цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $52 за баррель впервые с 5 марта.

«С точки зрения баланса спроса и предложения на рынке цена, наоборот, должна снижаться. Страны пока не отказываются от карантинных мер, кто-то, наоборот, ужесточает их, на этом фоне ещё договорились с 1 января повысить объём добычи ОПЕК+. Но цена растёт, и это демонстрирует, что торгуются фьючерсы прежде всего, а не реальная нефть, и трейдеры действуют совершенно одинаково», — сказал эксперт.

Юшков отметил, что они рассчитывают на то, что вакцины от коронавируса будут работать и массовая вакцинация пойдёт довольно быстро.

«Значит, карантинные меры во всех странах будут отменять, следовательно, люди будут больше перемещаться, больше потреблять топливо, и, соответственно, нефти будет не хватать, цены будут расти. Поэтому они заранее скупают фьючерсы на нефть, потому что рассчитывают потом продавать их дороже, когда спрос восстановится, и оттого, что они массово это делают, цена и растёт. По сути, мы видим такие торги с прицелом на будущее», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $52 за баррель впервые с 5 марта.

В декабре вице-премьер России Александр Новак заявил, что в рамках соглашения, принятого в ходе министерской встречи, страны ОПЕК+ с января 2021 года могут наращивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.