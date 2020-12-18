Специалист спрогнозировал удорожание доллара и евро

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Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.
Специалист спрогнозировал удорожание доллара и евро
  • © Владимир Трефилов/РИА Новости

«Я полагаю, что до Нового года курсы доллара и евро ещё поднимутся, но максимум на рубль. Это связано с формированием бюджета и необходимостью закрыть все позиции», — сказал он в беседе с Nation News.

По его словам, Россия близка к секвестру бюджета, а секвестр проводится тогда, когда доходы бюджета меньше на 10% от запланированных.

«И чтобы его не проводить, можно немного поднять инфляцию, и тогда закрываются все позиции», — пояснил Юденков.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.

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