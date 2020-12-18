Финансовый аналитик рассказала о перспективах курса рубля

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Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева рассказала, в каком диапазоне курс рубля закончит 2020 год.
Финансовый аналитик рассказала о перспективах курса рубля
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Анна Зайцева дала комментарий «Российской газете».

Она отметила, что на мировых рынках по-прежнему преобладают позитивные настроения, что поддерживает спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль.

Ключевым драйвером роста рубля остаются ожидания положительного эффекта от масштабной вакцинации населения в крупнейших странах, что способствовало бы ускорению посткризисного восстановления мировой экономики.

«Также стоит отметить благоприятное влияние цен на нефть, находящихся на максимальных за последние девять месяцев уровнях», — подчеркнула она.

С другой стороны, на фоне стабилизации нефтяных цен наблюдается постепенное сокращение валютных интервенций регуляторов, что может сыграть свою отрицательную роль при смене настроений на мировых рынках в худшую сторону, считает эксперт.

«С учётом вышесказанного мы полагаем, что до конца 2020 года курс рубля будет находиться в диапазоне 71,5—73,5 рубля за доллар и 87—90 рублей за евро», — заключила Зайцева.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.

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