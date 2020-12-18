Силуанов призывает регионы быстрее задействовать бюджетные деньги

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Министр финансов России Антон Силуанов призывает регионы быстрее выпускать в экономику поступающие бюджетные средства, чтобы деньги начинали работать.
Силуанов призывает регионы быстрее задействовать бюджетные деньги
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С таким призывом он выступил на совместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства по республике.

«Те деньги, которые формируются на федеральном уровне и которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать: заключать контракты, соглашения, быстрее выпускать в экономику, чтобы они там работали, чтобы они давали прирост экономический в регионах», — цитирует Силуанова ТАСС.

8 декабря правительство сообщило, что регионы России получат из резервного фонда 10 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем.

Средства распределят по 25 регионам, «у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну».

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