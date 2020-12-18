Аналитик прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2».

«Больше всего от ввода «Северного потока — 2» пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ. Сейчас же Украина является безальтернативным транзитёром, «Газпром» не сможет выполнить европейские контракты, не используя её газотранспортную систему. С появлением же этого газопровода появится возможность выбора, и тогда Украина начнёт терять контракты на прокачку газа», — сказал Юшков в эфире НСН.

При этом он подчеркнул, что новый газопровод в Европе выгоден всем, включая Польшу.

По его словам, стратегия США — запереть Россию на украинском транзите, а потом этот транзит остановить. Тогда в Европе будет дефицит газа, цены вырастут и можно будет продавать сланцевый газ из США.

Ранее в Госдуме назвали «Северный поток — 2» крайне выгодным проектом.