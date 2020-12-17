В Госдуме назвали «Северный поток — 2» крайне выгодным проектом

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина, который назвал проект «Северный поток — 2» выгодным для экономики Европы.

«Безусловно, крайне выгоден Европе, Германии в первую очередь, поскольку труба приходит в Германию... Трубопроводный газ — самый дешёвый, более того, трубопроводный газ по дну морю гораздо дешевле... Конечно же, это крайне выгодный проект. Он ни в какое сравнение не идёт ни с какими другими проектами по доставке газа в Европу», — пояснил Ананских.

Депутат подчеркнул, что другие варианты обойдутся намного дороже, чем «Северный поток — 2».

«Несмотря на все трудности, планируют его достроить в ближайшее время, несмотря на все усилия американцев, которые под политическим прикрытием просто лоббируют свой сжиженный газ. Это чисто экономическая выгода для европейцев, поэтому они бьются за то, чтобы этот проект был достроен», — заключил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».

Он заявил, что проект выгоден для Европы в целом и для Германии в частности, а также добавил, что трубопровод практически завершён.