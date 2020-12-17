В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 11 декабря составили $587,1 млрд.

«Международные резервы по состоянию на 11 декабря составили $587,1 млрд, сократившись за неделю на $0,6 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уменьшение резервов произошло преимущественно под воздействием отрицательной курсовой переоценки.

Ранее сообщалось, что ЦБ прогнозирует спад российской экономики ближе к 4% по итогам года.