В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

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В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.
В ЦБ России назвали объём международных резервов страны
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 11 декабря составили $587,1 млрд.

«Международные резервы по состоянию на 11 декабря составили $587,1 млрд, сократившись за неделю на $0,6 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уменьшение резервов произошло преимущественно под воздействием отрицательной курсовой переоценки.

Ранее сообщалось, что ЦБ прогнозирует спад российской экономики ближе к 4% по итогам года.

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