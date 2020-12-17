Финансовый эксперт дал прогноз курсу рубля

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Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций», дал прогноз относительно будущего курса рубля.
Финансовый эксперт дал прогноз курсу рубля
  • © Alexander Nemenov
  • AFP

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

В пятницу, 18 декабря, пройдёт завершающее в 2020 году заседание Банка России. Базовым сценарием для участников рынка является сохранение ключевой ставки на текущем уровне — 4,25%.

«По нашему мнению, если ЦБ в эту пятницу сохранит ставку без изменения, рубль отреагирует нейтрально. Впрочем, если в комментарии Банка России прозвучит тезис о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом на ближайших заседаниях будет рассматриваться целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, это может оказать умеренное давление на рубль, так как это будет указанием на сохранение мягкого подхода регулятора к монетарной политике», — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, курс рубля к доллару завершит этот год в коридоре 72,5—74,5, к евро — 88—90.

Ранее стало известно, что на открытии торгов в четверг, 17 декабря, рубль растёт к доллару и евро.

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