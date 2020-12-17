Сбербанк и ВТБ заменят до 50% пластиковых карт на цифровые

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Крупнейшие российские банки рассказали о намерении отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые, передаёт РБК.
Сбербанк и ВТБ заменят до 50% пластиковых карт на цифровые
  • РИА Новости

Так, Сбербанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифре.

«В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу «пластика как опции», и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде», — рассказал зампред правления кредитного учреждения Кирилл Царёв.

По его словам, «пластик» при необходимости можно будет дозаказать позднее. 

Аналогичные планы есть у ВТБ: он хочет выпускать в цифровом виде до 40% карт.

По словам представителя банка, в этом году спрос на виртуальные карты постоянно увеличивался. Так, в ноябре их было эмитировано в 2,5 раза больше, чем в январе, а всего с начала года объём эмиссии превысил 300 тыс. штук.

Ранее эксперт прокомментировал рост популярности переводов через систему быстрых платежей.

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