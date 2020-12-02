Эксперт прокомментировал рост популярности переводов через СБП

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Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов прокомментировал рост популярности переводов через систему быстрых платежей (СБП).
Эксперт прокомментировал рост популярности переводов через СБП
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Доля переводов через СБП достигла трети от всех перечислений между физлицами, заявили крупнейшие участники сервиса Банка России.

Как отметил Спиридонов, уровень в 30% — хороший показатель с учётом небольших сроков работы системы.

Вместе с тем, считает эксперт, в ближайшее время вряд ли будет резкий рост переводов с помощью такого инструмента: операции между физлицами с использованием сервиса могут догнать по объёму обычные переводы по номеру карты в течение двух-трёх лет.

В 2019 году доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в России заработала СБП.

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