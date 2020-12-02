Эксперт прокомментировал рост популярности переводов через СБП
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Об этом сообщает газета «Известия».
Доля переводов через СБП достигла трети от всех перечислений между физлицами, заявили крупнейшие участники сервиса Банка России.
Как отметил Спиридонов, уровень в 30% — хороший показатель с учётом небольших сроков работы системы.
Вместе с тем, считает эксперт, в ближайшее время вряд ли будет резкий рост переводов с помощью такого инструмента: операции между физлицами с использованием сервиса могут догнать по объёму обычные переводы по номеру карты в течение двух-трёх лет.
В 2019 году доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в России заработала СБП.