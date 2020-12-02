Эксперт прокомментировал рост популярности переводов через СБП

Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов прокомментировал рост популярности переводов через систему быстрых платежей (СБП).

Об этом сообщает газета «Известия».

Доля переводов через СБП достигла трети от всех перечислений между физлицами, заявили крупнейшие участники сервиса Банка России.

Как отметил Спиридонов, уровень в 30% — хороший показатель с учётом небольших сроков работы системы.

Вместе с тем, считает эксперт, в ближайшее время вряд ли будет резкий рост переводов с помощью такого инструмента: операции между физлицами с использованием сервиса могут догнать по объёму обычные переводы по номеру карты в течение двух-трёх лет.

В 2019 году доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в России заработала СБП.