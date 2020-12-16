США обвинили Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях

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Министерство финансов США обвинило Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях.
США обвинили Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях
  • Reuters

Соответствующая оценка содержится в полугодовом отчёте ведомства конгрессу США о макроэкономической и валютной политике американских торговых партнёров.

«Министерство определило, что в соответствии с законом о всесторонней торговле и конкурентоспособности 1988 года Вьетнам и Швейцария являются валютными манипуляторами», — говорится заявлении министерства.

В январе 2020 года Соединённые Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.

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