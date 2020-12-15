В Сбере допустили рост процентных ставок на 0,5 процентных пункта

Создание и введение цифрового рубля может привести к росту процентных ставок в среднем на 0,5 процентных пункта. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что всё будет зависеть от популярности цифрового рубля и объёма средств, которые в итоге там окажутся.

«Но если примерно 10% средств уйдут из «безнала» или даже наличных в безналичный рубль, а это деньги, которые покинут банковскую систему, то, наверно, можно ожидать роста процентных ставок где-то на пол процента», — приводит ТАСС слова Попова.

Он подчеркнул реалистичность подобных прогнозов.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн беседе с Nation News оценил перспективы цифрового рубля.