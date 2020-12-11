Россия и Германия обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Россия заинтересована в сотрудничестве с Германией в сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании Российско-германского экономического совета.

Минэкономразвития сформулировало целый ряд направлений для расширения взаимодействия с ФРГ.

«Сейчас самое время, когда мы можем и должны расширять наше сотрудничество и находить новые направления, «точки роста». Мы видим большой потенциал в развитии взаимодействия», — сказал Решетников.

В частности, он считает важным перейти к совместному производству продукции с высокой добавленной стоимостью для нужд автопрома, авиационной промышленности, железнодорожного машиностроения, энергетики.

Отдельно министр остановился на климатической повестке, отметив, что она находится в центре внимания российского правительства и что оно настроено интенсифицировать диалог по этому вопросу с немецкой стороной.

«Нам крайне важно достичь общего понимания по основным вопросам — стандартизировать понятия способов производства водорода и проработать технологии его транспортировки. Хотели бы рассмотреть возможность совместной реализации проектов по созданию производства водорода на территории России с локализацией технологий», — предложил руководитель ведомства.

Ещё одним перспективным направлением, где можно наращивать взаимодействие, он назвал IT-сферу.

«Российско-германский экономический совет нам видится замечательным новым инструментом для быстрой координации конкретных проектов между предпринимателями и политиками», — сказал, в свою очередь, председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес.

Президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле считает, что первое заседание Российско-германского экономического совета — «важный сигнал для улучшения отношений между Москвой и Берлином».

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) оценили ситуацию с возобновляемой энергетикой. Из доклада следует, что установленная мощность объектов вырастет на рекордные 200 ГВт по итогам 2020 года.