В МЭА оценили ситуацию с возобновляемой энергетикой

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) оценили ситуацию с возобновляемой энергетикой. Из доклада следует, что установленная мощность объектов вырастет на рекордные 200 ГВт по итогам 2020 года.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Как оценивают специалисты, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников в 2020 году увеличится на 7%, несмотря на снижение мирового спроса на энергию на 5%.

«Возобновляемая энергетика в этом году уверенно растёт по всему миру, в то время как в других частях энергетического сектора, включая нефть, газ и уголь, наблюдается резкий спад из-за кризиса COVID-19», — сказали в МЭА.

В докладе также отмечается, что за счёт Китая и США чистая установленная мощность возобновляемых источников увеличится почти на 4% в мире, достигнув почти 200 ГВт.

В МЭА прогнозируют, что в 2021 году темпы роста установленной мощности ВИЭ составят 10% и станут максимальными с 2015 года.

Ранее член комитета по энергетике, депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в России.