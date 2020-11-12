В МЭА оценили ситуацию с возобновляемой энергетикой

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В Международном энергетическом агентстве (МЭА) оценили ситуацию с возобновляемой энергетикой. Из доклада следует, что установленная мощность объектов вырастет на рекордные 200 ГВт по итогам 2020 года.
В МЭА оценили ситуацию с возобновляемой энергетикой
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Как оценивают специалисты, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников в 2020 году увеличится на 7%, несмотря на снижение мирового спроса на энергию на 5%.

«Возобновляемая энергетика в этом году уверенно растёт по всему миру, в то время как в других частях энергетического сектора, включая нефть, газ и уголь, наблюдается резкий спад из-за кризиса COVID-19», — сказали в МЭА.

В докладе также отмечается, что за счёт Китая и США чистая установленная мощность возобновляемых источников увеличится почти на 4% в мире, достигнув почти 200 ГВт.

В МЭА прогнозируют, что в 2021 году темпы роста установленной мощности ВИЭ составят 10% и станут максимальными с 2015 года.

Ранее член комитета по энергетике, депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в России.

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