В МЭА оценили ситуацию с возобновляемой энергетикой
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- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru.
Как оценивают специалисты, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников в 2020 году увеличится на 7%, несмотря на снижение мирового спроса на энергию на 5%.
«Возобновляемая энергетика в этом году уверенно растёт по всему миру, в то время как в других частях энергетического сектора, включая нефть, газ и уголь, наблюдается резкий спад из-за кризиса COVID-19», — сказали в МЭА.
В докладе также отмечается, что за счёт Китая и США чистая установленная мощность возобновляемых источников увеличится почти на 4% в мире, достигнув почти 200 ГВт.
В МЭА прогнозируют, что в 2021 году темпы роста установленной мощности ВИЭ составят 10% и станут максимальными с 2015 года.
Ранее член комитета по энергетике, депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в России.