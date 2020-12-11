Эксперт дала прогноз по ситуации на рынке нефти

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз по ситуации на рынке нефти.

В беседе с ФАН она заявила, что рост цен был ожидаем и связан с разными факторами. В частности, западные эксперты считают, что рынок ждёт не избыток, а дефицит предложения нефти.

«Во-вторых, на днях Владимир Путин подтвердил приверженность выполнению условий сделки ОПЕК+. Это тоже очень серьёзный рыночный фактор. Эта сделка важна прежде всего тем, что позволяет поддерживать оптимальный для производителей и потребителей уровень цен, не допуская как их избыточного падения, так и избыточного завышения», — сказала Мильчакова.

Ещё одним фактором она считает начало вакцинации от COVID-19.

Как прогнозирует Мильчакова, до конца 2020 года нефть может торговаться в диапазоне $50—54 за баррель Brent, а в следующем году возможен диапазон $50—60 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.