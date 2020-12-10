В Минэкономразвития оценили состояние экономики России

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Замглавы Минэкономразвития России Полина Крючкова оценила нынешнее состояние российской экономики.

«Мы замерли в неустойчивом равновесии, потому что, когда мы смотрим на те же грузоперевозки, потому что есть ещё данные по погрузкам на железнодорожном транспорте, мы тоже видим колебание около 0, чуть в минус, чуть в плюс на протяжении последнего месяца. На самом деле в пределах статистической ошибки», — цитирует её ТАСС.

По её словам, есть ощущение, что «экономика замерла в ожидании чего-то, то ли хорошего, то ли плохого».

Она отметила, что, скорее всего, ситуация стабилизируется и экономическая активность будет нарастать.

«По крайней мере, очень хотелось бы в это верить», — подчеркнула Крючкова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике на фоне пандемии коронавируса.

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