В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 4 декабря составили $587,7 млрд.

«Объём международных резервов по состоянию на 4 декабря составил $587,7 млрд, увеличившись за неделю на $4,5 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что увеличение резервов произошло преимущественно под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Ранее сообщалось, что ЦБ прогнозирует спад российской экономики ближе к 4% по итогам года.