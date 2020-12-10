В Москве свыше 9,7 тысячи компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам

Свыше 9,7 тыс. столичных компаний воспользовались программой льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП), которую запустили весной нынешнего года, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Об этом пишет сайт «Москва 24».

«Общий объём средств, привлечённых предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 млрд рублей. Рассмотрение заявок банками продолжается», — приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

По её словам, город субсидирует 6% ставки по взятым до 15 апреля кредитам и до 8% — по займам, оформленным позднее. Итоговая годовая ставка для предпринимателей с учётом финансовой поддержки составляет от 3 до 7%.

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