В ЦБ дали прогноз по уровню инфляции в России

Короткая ссылка
Согласно материалам департамента исследований и прогнозирования Центробанка, инфляция в России «начнёт снижаться только в середине первого полугодия 2021 года после прохождения локального максимума».
В ЦБ дали прогноз по уровню инфляции в России
  • РИА Новости

«В ноябре годовая инфляция превысила 4% и, вероятно, начнёт снижаться только в середине первого полугодия 2021 года после прохождения локального максимума», — приводит ТАСС сообщение.

В материалах сообщается, что «это отчасти связано с эффектом низкой базы».

«Эффект переноса в потребительские цены произошедшего с марта 2020 года ослабления рубля проявляется медленнее и длится дольше, чем в прошлых эпизодах», — отмечают эксперты департамента.

В июне главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить