В ЦБ дали прогноз по уровню инфляции в России

Согласно материалам департамента исследований и прогнозирования Центробанка, инфляция в России «начнёт снижаться только в середине первого полугодия 2021 года после прохождения локального максимума».

«В ноябре годовая инфляция превысила 4% и, вероятно, начнёт снижаться только в середине первого полугодия 2021 года после прохождения локального максимума», — приводит ТАСС сообщение.

В материалах сообщается, что «это отчасти связано с эффектом низкой базы».

«Эффект переноса в потребительские цены произошедшего с марта 2020 года ослабления рубля проявляется медленнее и длится дольше, чем в прошлых эпизодах», — отмечают эксперты департамента.

В июне главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.